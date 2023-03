Los Angeles (www.fondscheck.de) - Während der digitale Sektor in der Pandemie florierte, steckten Unternehmen, die reale Güter produzieren, in einer veritablen Krise, so die Experten der Capital Group.Gründe seien folgende gewesen: Lockdowns, drastisch steigende Kosten und Lieferkettenprobleme. Aus Sicht von Julie Dickson, Portfoliomanagerin des Capital Group Global Allocation Fund (ISIN LU1006076548/ WKN A1XDK1, C), habe sich die Situation jedoch grundlegend geändert. "Heute bieten Industriewerte Anlegern spannende Gelegenheiten - auch vor dem Hintergrund einer möglichen Rezession", erläutere die Expertin. Sie sehe vier langfristige Trends, die die Volkswirtschaften und Märkte der Welt neu prägen und dadurch gut positionierten Industrieunternehmen Chancen eröffnen könnten. ...

