Der kalifornische Batteriezellen-Entwickler Amprius Technologies plant eine Produktionsstätte in Brighton im US-Bundesstaat Colorado. Diese soll 2025 mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 500 MWh in Betrieb gehen und später auf bis zu 5 GWh erweitert werden. Langfristig sei ein Ausbau auf bis zu 10 GWh möglich, wie es in einer Mitteilung von Amprius heißt. Das Unternehmen mietet hierfür ein bestehendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...