DPD Austria liefert Pakete in Bregenz nun zu 100 Prozent elektrisch aus. Vom DPD-Depot in Sulz starten Tag fu¨r Tag vier Elektro-Transporter - drei Mercedes Sprinter und ein Fiat Ducato - in die Vorarlberger Landeshauptstadt, um dort an Spitzentagen bis zu 1.000 Pakete zuzustellen. Pro Tag legen die Elektro-Fahrzeuge rund 130 Kilometer zuru¨ck, wobei die einfache Strecke zwischen Sulz und Bregenz ...

