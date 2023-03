NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. 2023 habe für den Onlinebroker im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres etwas ermutigender begonnen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten von Privatkunden hätten im Februar gegenüber dem Vormonat zugenommen, doch der Internetverkehr auf den Unternehmensplattformen und die Download-Zahlen der App seien zurückgegangen - im Jahresvergleich noch deutlicher als gegenüber dem Januar. Die Neukundenzahl und die Anzahl der Trades entsprächen dem Branchentrend./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 19:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 19:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

