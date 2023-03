Berlin (ots) -Taxfix - Europas führende mobile Steuer-Plattform - launcht den neuen Experten-Service (https://taxfix.de/experten-service). Für alle, die sich die volle Unterstützung und Sicherheit bei der Erstellung ihrer Steuererklärung wünschen, übernehmen hierbei unabhängige Steuerberater*innen die komplette Abwicklung der Steuererklärung. Der neue Service steht ab sofort für deutsch- und englischsprachige Nutzer*innen zur Verfügung.Nutzer*innen buchen das Angebot bequem über die Taxfix-App oder die Online-Anwendung. Anschließend beantworten sie einige einfache Fragen, die den Steuerberater*innen helfen, eine individuelle Übersicht der benötigten Dokumente zu erstellen. Diese uploaden die User*innen und die/der persönliche Steuerberater*in übernimmt die Berechnung der Steuererklärung.Kann ich mir diesen Service überhaupt leisten?Die Kosten des neuen Experten-Service von Taxfix werden fair prozentual berechnet. Zur Einführung zahlen Nutzende 30 Prozent der veranschlagten Erstattung. So bleibt auch bei den Gebühren des Service alles klar und übersichtlich.Pressebereich (https://drive.google.com/drive/folders/1c1_fK5mRkUIPKRKSFrz5kXQqYFNawzsQ)Weiterführende Informationen und hilfreiche DokumenteDer Taxfix-Kompass - so steuert Deutschland (https://drive.google.com/file/d/1kzdFTzq0-kv6sFG43GzpwDLMS10LeEFF/view?usp=sharing)Taxfix-Checkliste (https://drive.google.com/file/d/1gofLh-UGs8ZOxwwQdei9ImdauVcJypk6/view?usp=sharing) "Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung?"Taxfix-Ratgeber (https://taxfix.de/ratgeber/)Taxfix-YouTube-Channel (https://www.youtube.com/channel/UCYP3jsKHzCSnZXBhGkjZYVw/playlists)Taxfix-Apps: iOS (https://apps.apple.com/de/app/taxfix-die-steuer-app/id1163776422) / Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.taxfix) | Taxfix-Browser-Anwendung (https://app.taxfix.de/)Über TaxfixTaxfix ist Europas führende mobile Steuerplattform - mit über 5 Millionen Downloads in Deutschland, Italien und Spanien. Taxfix nimmt Menschen die Angst vor den Themen Steuern und Finanzen und macht komplexe Steuersysteme für alle zugänglich. Das Unternehmen hat bereits mehr als zwei Milliarden Euro an Steuerrückerstattungen für seine Kund*innen erreicht. Taxfix Mission ist finanzielle Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen. Die Steuerplattform ist hierbei der erste Schritt.Mathis Büchi und Lino Teuteberg gründeten Taxfix im Jahr 2016 in Berlin, als sie feststellten, dass Millionen von Menschen ihre Steuererklärungen aus Unsicherheit oder Angst nicht einreichen. Taxfix bietet eine schnelle Lösung: Nutzende werden mit Hilfe von leicht verständlichen Fragen durch ihre Steuererklärung geführt oder können ihre Steuererklärung über den Experten-Service komplett von einem/r Steuerberater*in erstellen lassen.Mehr als 500 Mitarbeitende, darunter Steuerexpert*innen, Entwickler*innen und IT-Sicherheitsexpert*innen, arbeiten in Berlin und Madrid an der Weiterentwicklung des Taxfix-Angebots. Unterstützt wird das Unternehmen von namhaften Investoren wie Index Ventures, Valar Ventures, Creandum, Redalpine und Teachers' Venture Growth (TVG).Pressekontakt:Taxfix Medienbürotaxfix@schroederschoembs.com030 349964-497Original-Content von: Taxfix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120456/5457630