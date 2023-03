Laufende Fusionskontrollverfahren: -Fusion der Pressegrossisten; PVB Presse Vertrieb GmbH & Co. KG Berlin, Verlagsgrosso Nord GmbH & Co. KG, Sülzetal und Verlagsgrosso Ost GmbH & Co. KG, Machern; -Gründung der 4Press GmbH & Co. KG