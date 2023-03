Fondsmanager Felix Gode ist optimistisch für den Mittelstand und Nebenwerte. Er setzt mit seinem Alpha Star Dividendenfonds auf Smalls Caps mit führenden Positionen in ihren Märkten. Gode stellt in diesem Gastbeitrag zwei Werte aus seinem Portfolio vor und blickt auf die Chancen und Risiken an den Märkten.

Aufholpotenzial bei deutschen Small Caps

Die Situation an den Börsen war in den ersten Wochen des Jahres 2023 durchaus interessant. Viele Anleger rätseln, wie es dazu kommt, dass sich vor allem deutsche Standardwerte so robust zeigen. Zum Vergleich: Seit Jahresbeginn legte der deutsche Leitindex DAX um 12% zu, der amerikanische Dow Jones nicht einmal um 1%. Auch der breiter gefächerte US-Index S&P 500 liegt mit nur 5% klar hinter dem DAX. Nicht zuletzt haben deutsche Blue Chips auch Small Caps zuletzt klar outperformt. Normalerweise ist es so, dass der DAX der Taktvorgabe der US-Indizes folgt. Nicht so im Moment. Woran liegt dieses untypische Kurs-Verhalten also?

Short-Squeeze bei DAX-Unternehmen

Felix Gode, Manager des Alpha Star Dividendenfonds

Im vergangenen Jahr haben wir an den Börsen rund um den Globus starke Verwerfungen gesehen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Der Ukraine-Krieg, die Inflation, nebst steigenden Zinsen, steigende Preise und Knappheiten bei Rohstoffen und Vorprodukten wie Chips. Ein Cocktail, der Schlimmes hat vermuten lassen. Die Börsen haben genau diese Befürchtungen widergespiegelt und sind im vergangenen Jahr in einer Dimension auf Talfahrt gegangen, wie wir sie lange nicht gesehen haben.

Anleger haben in Folge der multiplen Herausforderungen auf eine scharfe Rezession gesetzt und viele Marktteilnehmer haben auch genau darauf gewettet, indem sie große Short-Positionen auf deutsche Unternehmen eingegangen sind. Vor allem zyklische Unternehmen waren das Ziel. Davon gibt es im DAX jede Menge. Was seitdem auf der Konjunkturseite passiert ist, wissen wir inzwischen. Von einer scharfen Rezession sind wir weit entfernt. Zumindest bis hierhin. Vielmehr sind deutsche Unternehmen enorm gut mit den Schwierigkeiten zurechtgekommen ...

