Die Konjunktur in Asien muss deutlich getrennt werden von den Trends in Nordamerika und vor allem von denen in Europa. Themen wie der Ukraine Krieg, die exorbitanten Energiepreise und eine aus dem Ruder gelaufene Inflation sind in Asien nur Randprobleme. Man spürt die negativen Einflüsse, doch die lokalen Impulse sind wesentlich stärker. In Südkorea ist die Wirtschaftsleistung 2022 immer noch stark gestiegen und schwächte sich dann erst zum Jahresende etwas ab. Der südkoreanische Online-Händler Coupang nutzte das positive Umfeld und steigerte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...