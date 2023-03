DJ PTA-News: Wealth Minerals Ltd.: Wealth Minerals bewertet neue Daten zum Atacama-Vorkommen positiv

Vancouver, BC (pta/07.03.2023/12:46) - Wealth Minerals bewertet neue Atacama-Daten positiv

Vancouver, British Columbia (Kanada), 7.3.2023. Das Lithium-Unternehmen Wealth Minerals Ltd. (Börse Frankfurt: EJZN) gibt neue Daten zu einem laufenden Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung ("UVP") bekannt. Dieser Bericht wurde im Jahr 2022 von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ("SQM") in Bezug auf die potenzielle Solegewinnung im Atacama-Salar veröffentlicht.

Der CEO von Wealth Minerals, Hendrik van Alphen, kommentiert: "Die neuen von SQM veröffentlichten Daten sind für Wealth sehr positiv. Nur 400 Meter von der südlichen Grenze unseres Lizenzpakets entfernt hat SQM eine Bohrung niedergebracht, die Ergebnisse mit weitreichenden Auswirkungen für Wealth lieferte: 1.238mg/l lithiumhaltige Sole, beginnend in 87m Tiefe über 72 Meter. Dieses lithiumhaltige Intervall entspricht unserem geologischen Modell für das Atacama-Projekt."

Hintergrund: EIA-Bericht und die Atacama-Studien von Wealth MInerals

Der UVP-Bericht von SQM bezog sich auf ein Gebiet mit der Bezeichnung "North Zone", das sich mit einem bedeutenden Teil von Wealths Lizenzpaket im Atacama-Salar (das "Projekt"; Abbildung 1) überschneidet. Neue Daten wurden von SQM als Ergebnis einer behördlichen Überprüfung des ursprünglichen EIA-Antrags veröffentlicht.

Analyse und Schlussfolgerungen auf die Vorkommen

SQM hat ein Bohrloch (markiert als roter Stern) bis zu einer Tiefe von 161 Metern gebohrt (Bohrung mit der Bezeichnung PN-001P; roter Stern). In der Umweltverträglichkeitsprüfung werden Daten zur Solechemie von 87 bis 159 Metern Tiefe angegeben, die einen durchschnittlichen Lithiumgehalt von 0,104 % (entspricht 1.238 mg/Liter, basierend auf einer durchschnittlichen Soledichte von 1,184 g/cc) aufweisen. Dieser 72 Meter lange Abschnitt mit lithiumhaltiger Sole stimmt mit dem geologischen Modell von Wealth für das Projekt Atacama Salar überein, das aus einer Kombination aus früheren geophysikalischen Studien, geologischen Kartierungen und öffentlich verfügbaren Daten, einschließlich der UVP 1,2 und 3 basiert. Die tatsächliche Mächtigkeit wird in der EIA nicht beschrieben, ebenso wenig wie die Ergebnisse der gesamten 161 Meter des Bohrlochs PN -001P.

Quelle: Wealth-Daten, SQM, Google Maps. Beachten Sie, dass Informationen und Daten, einschließlich Lagerstätten und Infrastruktur, die außerhalb der Explorationslizenzen von Wealth liegen, für den geologischen Kontext zur Verfügung gestellt werden und nicht notwendigerweise ein Hinweis darauf sind, dass eine ähnliche Mineralisierung auf den Grundstücken von Wealth vorhanden ist.

Dem Soleverteilungsmodell von SQM für die Zone North zufolge verdrängen die Lithium-haltigen Solen mit höherer Dichte (mehr als 1,2 g/ml NaCl-Äquivalent) die Süßwasser-, Übergangs- und ungesättigten Solen und nehmen niedrigere Positionen im Atacama-Becken ein, wo sie konzentriert sind. Der nördliche Teil des Salars liegt 50 Meter höher als der Süden, wo Süßwasser in den Salar eindringt und einen Keil über dem salzhaltigeren Wasser bildet. Die geophysikalischen Untersuchungen von Wealth (durchgeführt in den Jahren 2017 und 2018) deuten darauf hin, dass es in der Tiefe ein Potenzial für eine beträchtliche Soleressource gibt. Der UVP-Bericht von SQM stellt eine unabhängige Unterstützung für diese Interpretation dar1,2,3. Geophysikalische Widerstandsquerschnitte aus der Umweltverträglichkeitsprüfung von SQM (L206)1,2,3 und Daten von Wealth Minerals enthalten Widerstandsmessungen bis zu einer Tiefe von 400 m unter der Oberfläche und deuten darauf hin, dass die lithiumhaltige Widerstandsfläche auf dem Grundstück von SQM unter das Grundstück von Wealth Minerals eintaucht.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, PGeo, Berater des Unternehmens, erstellt bzw. von ihm genehmigt. Herr MacNeil ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß dem Incentive Stock Option Plan des Unternehmens aus dem Jahr 2004 den Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen zum Erwerb von bis zu 8.700.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen können am oder vor dem 23. Februar 2025 zu einem Preis von USD 0,38 pro Aktie ausgeübt werden.

Hinweis in Bezug auf benachbarte oder ähnliche Mineralgrundstücke

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über angrenzende oder ähnliche Mineralgrundstücke, an denen das Unternehmen weder Interesse noch Rechte zur Exploration oder zum Abbau hat. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen weder eine Beteiligung an solchen Grundstücken noch das Recht hat, eine Beteiligung an solchen Grundstücken zu erwerben, und dass Mineralvorkommen und die Ergebnisse eines eventuellen Abbaus auf benachbarten oder ähnlichen Grundstücken nicht auf Mineralvorkommen auf den Grundstücken des Unternehmens oder deren potenzielle Ausbeutung schließen lassen.

Über Wealth Minerals Ltd.

Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, auf welchem es in der Projektauswahl und -bewertung als branchenführend gilt. Wealth Minerals setzt ausschließlich auf Produktionsmethoden mit geringer Umweltbelastung (DLE oder Lithium-Direktextraktion). Darüber hinaus hat das Unternehmen weitreichende Kooperationsverträge mit den indigenen Populationen in seinen Lizenzgebieten geschlossen.

Die Dynamik des Lithiummarktes und gestiegene Preisniveaus sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

Weitere Informationen:

http://www.wealthminerals.com.

Regulatorische Informationen Kanada:

http://www.sedar.com.

Pressekontakt Deutschland:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Tel.: +491716145494

w.glogauer@glogauer.de

http://www.glogauer.de

Aussender: Wealth Minerals Ltd. Adresse: 2710 - 200 Granville Street, V6C 1S4 Vancouver, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Dr. Walter Glogauer Tel.: +49 8806 95 483 E-Mail: w.glogauer@glogauer.de Website: www.wealthminerals.com

ISIN(s): CA9468852095 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: TSX Venture Exchange in Calgary, Alberta (Canada)

