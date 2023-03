Thema heute: Spracherkennungssoftware Dragon Professional 16 geht an den Start

Ich sage es mal vorweg: ICH bin ein großer Fan der Spracherkennungssoftware Dragon. Im vergangenen Juni feierte Dragon sein 25-jähriges Bestehen. Bei der Veröffentlichung erinnerte die Software noch an futuristische Filme und Fernsehsendungen, in denen Menschen ihre Gedanken wie auf der USS Enterprise direkt in einen Computer diktierten. "Sternzeit 2073 …"

Okay, man schriebe damals zwar erst das Jahr 1997, aber seitdem hat sich so einiges verändert. Konversations-KI ist längst kein Science-Fiction-Mythos mehr. Die Flamme im Logo von Dragon repräsentiert das Feuer, das die Sprachtechnologie in der gesamten Technologiewelt entfacht hat. Angefangen hat alles auf dem PC - womit wir wieder beim brandneuen Dragon Professional 16 wären. Dragon Professional 16 ist besser als je zuvor!Die neueste Version erweitert die Grenzen der Spracherkennungstechnologie, wie wir sie bisher kannten. Die Diktier- und Transkriptionsfunktionen sind schneller und genauer als je zuvor. So verbringen Sie weniger Zeit mit papierbasierten Prozessen und können sich auf jene Tätigkeiten konzentrieren, die einen finanziellen Mehrwert bringen. Dragon Professional 16 ist speziell für Windows 11 optimiert, bietet erstklassige Barrierefreiheit und unterstützt die neuesten Anwendungen - und das ist nur der Anfang. Keine Sorge, wenn Sie Windows 10 Nutzer sind, funktioniert Dragon natürlich auch.Optimiert für Windows 11.Dragon Professional 16 ist vollständig mit Windows 10 kompatibel - der Code wurde jedoch einem umfassenden, einjährigen Re-Engineering unterzogen, um eine Optimierung für das neue Betriebssystem Windows 11 zu gewährleisten. Dragon Professional 16 erfüllt die Bedürfnisse von heute, ist aber bereits auf die Anforderungen von morgen ausgerichtet. Das gilt auch für die Barrierefreiheit. Die neueste Version von Dragon bietet Funktionen wie das Verwenden des Mausrasters auf mehreren Monitoren und macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Die Spracherkennungssoftware wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Barrierefreiheit entwickelt und kann bei Bedarf leicht angepasst werden, um auch die strengsten Anforderungen an die Barrierefreiheit oder die Branchenberichterstattung zu erfüllen. Die Integrationsfähigkeit mit anderen Anwendungen ist entscheidend. Dragon Professional 16 bietet daher neuen Support für Office 2021, ist aber weiterhin mit Office 2016/2019 kompatibel.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.