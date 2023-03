In Bezug auf Technologieaktien bleiben die Marktakteure "in Deckung". Die anstehenden Konjunkturdaten und hier vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Februar, der am kommenden Freitag (10.03.) veröffentlicht wird, könnte neuen Schwung bringen; in die eine oder aber in die andere Richtung. Netflix gehört zu den Tech-Werten, die in den letzten Tagen und Wochen unter Abgabedruck standen. Mittlerweile hat die Korrektur einen wichtigen Kursbereich erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...