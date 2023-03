EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Fernheizwerk Neukölln AG: Negatives Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022



07.03.2023 / 13:39 CET/CEST

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die Medien am 07.03.2023 Uhr, 14:00 Uhr Negatives Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 Die Finalisierung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von gerundet 321.000,00 Euro abschließt, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Grund für diese Ergebnisentwicklung sind die schwierigen Marktbedingungen im Geschäftsjahr 2022, geprägt insbesondere von einem massiven Anstieg der Brennstoffpreise und einer Volatilität am Brennstoffmarkt. Berlin, den 07.03.2023 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorständin Weigandufer 49 - 12059 Berlin

