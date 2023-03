Encavis macht Fortschritte bei den Solarenergie-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern. Man habe "in der Gemeindevertretungssitzung vom 28. Februar den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan seines Solarparks mit einer Gesamtleistung von 105 MW" erlangt, meldet der Hamburger Erneuerbare-Energien-Konzern am Dienstag. Mit dem Beschluss könnte man bauvorbereitende ...

