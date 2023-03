Die US-Börsen konnten zu Wochenbeginn die am Donnerstag begonnene Erholung fortsetzen. Der marktbreite S&P 500 markierte zwar ein höheres Hoch, beendete den Handelstag aber nur mit einem Plus von knapp 3 Punkten bei 4.048 Zählern, da kurz vor Börsenschluss Gewinnmitnahmen einsetzten. Am vergangenen Donnerstag scheiterten die Bären beim Versuch eine markante Unterstützungszone nach unten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...