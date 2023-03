Die EZB wird die Leitzinsen weiter kräftig anheben, doch keiner weiß wie weit. Einige Experten sprechen sogar von bis zu fünf Prozent, was massive Auswirkungen für Sie haben könnte. Die Europäische Zentralbank will die Leitzinsen weiter anheben, da die Inflation im Euro-Raum immer noch nicht unter Kontrolle scheint. Dazu will Präsidentin Lagarde einen harten Kurs fahren, der schon jetzt genauso sehr kritisiert wird wie ihre Untätigkeit zu Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...