Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia gab über Nacht ihre Zinsentscheidung bekannt, so die Experten von XTB. Der Leitzins sei um 25 Basispunkte auf 3,60% angehoben worden, was den Markterwartungen entsprach. Dies sei der höchste Stand seit Mai 2012. Der Reaktion des Marktes nach zu urteilen, sei die Entscheidung jedoch als "dovish" eingestuft worden, da der australische Dollar (AUD) nun die Währung mit der schlechtesten Performance in den G10-Ländern sei. ...

