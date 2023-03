Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) vom 6. März 2023:SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (SAE.DE) gibt hiermit bekannt, dass ihr CEO Stefan Feltens nach seiner derzeitigen Amtszeit aus persönlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen wird und daher am Ende seiner derzeitigen Amtszeit, d.h. am Tag nach der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die nach gegenwärtiger Planung am 26. April 2023 stattfinden wird, aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem geeigneten Nachfolger bereits gestartet. (07.03.2023/alc/n/a) ...

