Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Joern Wahl ist neues Mitglied des Teams von Palmira, so Palmira Capital Partners in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Fund Manager wird er vorrangig die Portfolios der Unternehmensimmobilien-Fondsreihe von Palmira verantworten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...