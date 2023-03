Das Smart-Grid-Unternehmen GridX kooperiert mit dem Ladenetzbetreiber ChargePoint. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase in Großbritannien und Deutschland will ChargePoint im ersten Jahr der Zusammenarbeit die GridX-Technologie in seine eigene Software-Lösung integrieren. Damit sollen Zähler- und Anlagendaten digital zugänglich gemacht und eine verbesserte Kontrolle der Ladevorgänge ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...