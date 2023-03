Neuer zertifizierter MuleSoft-Konnektor von Laserfiche auf der Anypoint Exchange hilftUnternehmen bei der schnelleren Schaffung nahtloser digitaler Erlebnisse

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen stellte heute einen neuen MuleSoft Certified Connector für Laserfiche® vor. Der in der MuleSoft Anypoint Exchange und auf dem Laserfiche Solution Marketplace verfügbare neue Verbinder ermöglicht eine einfachere Integration mit der Content-Services-Plattform von Laserfiche und den Aufbau von Lösungen, die die Produktivität steigern, mit dem Wachstum Schritt halten und diverse erstmals digitale Kundenerlebnisse bereitstellen.

Mit Laserfiche können Kunden die Integration beschleunigen, Integrationsnutzungszyklen besser handhaben und auf unternehmensweite Datenanalysen zugreifen. Durch die Verbindung der codearmen Prozessautomatisierung, des sicheren Content-Managements und der intelligenten Inhaltserfassungsfähigkeiten von Laserfiche mit anderen Geschäftsfeldanwendungen wie etwa ERP-, CRM-, HRIS- und BI-Systemen, können Kunden, die MuleSoft einsetzen, lückenlos automatisierte Lösungen konfigurieren und beschleunigt umsetzen, während gleichzeitig die Anforderungen für Datensicherheit und Informationsverwaltung eingehalten werden.

"Ein erfolgreich vernetztes Unternehmen verlässt sich auf eine robuste technologische Infrastruktur und eine vereinfachte Integrationsstrategie, die die problemlose Automatisierung von Geschäftsprozessen ermöglicht, unabhängig davon, wo die Daten gespeichert werden und welche Anwendungen daran beteiligt sind", erklärte David Everson, Senior Director of Strategic Solutions von Laserfiche. "Laserfiche freut sich sehr, die zuverlässige Content-Services- und Prozessautomatisierungsplattform im Salesforce-Ökosystem verfügbar zu machen, was die Integration bei unseren Kunden schneller, agiler und sichererer macht."

"Branchen stehen heute vor neuen Anforderungen, die sie zur Beschleunigung des Tempos der digitalen Transformation veranlassen", so Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels, Salesforce. "Die Integration von Laserfiche versetzt MuleSoft-Kunden in die Lage, Apps und Daten zu integrieren und Geschäftsprozesse zu automatisieren, um Innovationen schneller hervorzubringen und umwälzende Kunden- und Mitarbeitererlebnisse bereitzustellen."

Weitere Informationen über iPaaS MuleSoft-Anwendungen mit Laserfiche erhalten Sie im Laserfiche Solution Marketplace.

Kunden von Laserfiche erhalten weitere Informationen darüber, wie Daten aus Silo-Anwendungen und -Systemen schneller integriert und komplette Arbeitsabläufe effizienter mit MuleSoft automatisiert werden können. Bitte klicken Sie hier.

???MuleSoft-Kunden erfahren mehr über den zertifizierten MuleSoft-Konnektor für Laserfiche. Bitte klicken Sie hier.

Salesforce, MuleSoft und andere sind Marken von salesforce.com, inc.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe, so dass Führungskräfte sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens konzentrieren können.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

