besteht aus einer Reihe von interaktiven Datenvisualisierungen, die in das WHR-Kundenportal eingebettet sind und an die Entsendungsprogramme, Leistungen, Richtlinien und anderen KPIs jedes Kunden angepasst werden können. WHR Insights analysiert Daten zu Mitarbeiterkosten (z. B. Haushaltswarenlieferungen), Zufriedenheitsumfragen, Ausnahmen von Richtlinien und einzelnen Komponenten. Das Tool, das allen Kunden kostenlos zur Verfügung steht, erleichtert es ihnen, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wohin sie ihre Mitarbeiter entsenden, welche Art von Unterbringung und andere Leistungen sie anbieten und wie sie ihre Mitarbeiter während einer Entsendung oder eines Zuweisungswechsels am besten unterstützen können.



Sehen Sie sich hier ein kurzes Video über WHR Insights an.

Mithilfe von WHR Insights können Mobilitäts- und HR-Teams ihre Programme optimieren und sicherstellen, dass sie ihre Mitarbeiter während des Entsendungs- oder Zuweisungsprozesses bestmöglich unterstützen, was wiederum die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung erhöht. Neue Daten werden jede Nacht aktualisiert, so dass die Kunden Daten in Echtzeit einsehen können.

Sean Thrun, Strategic Initiatives Manager bei WHR, erklärt: "WHR Insights ist die jüngste Erweiterung unserer Technologie-Suite für Kunden. Wir sind der Meinung, dass interaktive Datenanalyse in der globalen Mobilität die Norm sein sollte, nicht die Ausnahme. Mit WHR Insights können alle Beteiligten fundierte Entscheidungen treffen, die für den Erfolg ihrer Mobilitätsprogramme wesentlich sind. Der Einkauf kann die Ausgaben für Diversität, Mitarbeiterzufriedenheit und vieles mehr nachverfolgen, wenn es die At-Risk-Gebühren gemäß dem Dienstleistungsrahmenvertrag berechnet. Finanzteams können Budgetprognosen und Abgrenzungen für Entsendungen einsehen, nach Kostenstellen oder Abteilungen filtern und die Daten sofort zur weiteren Bearbeitung in Excel exportieren. Mobilitäts-Teams beginnen mit der Auswahl von Dashboard-Vorlagen, die von WHR vorgefertigt wurden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die Nutzung von Core-Flex-Komponenten, nur Haushaltsgüter, Budget im Verhältnis zum Ist-Wert, Pauschalbeträge, Ausnahmen von Richtlinien, Einweisungen, Mitarbeiterzufriedenheit oder Hausverkäufe handelt. Anschließend passen wir jedes Dashboard auf Wunsch an Ihr Programm, Ihre Richtlinien und Ihre Organisationsstruktur an.

"Mit WHR Insights können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, die sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen von Vorteil sind und zu einer besseren Mitarbeiterbindung und höheren Produktivität führen. In der heutigen wettbewerbsintensiven Unternehmenslandschaft kann die richtige Lösung wie WHR Insights Unternehmen einen strategischen Vorteil bei der Mitarbeiterentsendung verschaffen."

