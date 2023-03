Eine langweilige Kursentwicklung kann man unseren drei heutigen Protagonisten ThyssenKrupp, Salzgitter und Klöckner & Co. sicherlich nicht nachsagen. In den letzten Tagen und Wochen ging es hoch her bzw. auch temporär bergab. Große Spannung bietet unverändert die aktuelle charttechnische Konstellation bei ThyssenKrupp. Nicht minder spannend sind allerdings auch Salzgitter und Klöckner & Co. Bleiben wir zunächst bei ThyssenKrupp. ThyssenKrupp - Mega-Comeback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...