In seiner Rede vor dem Bankenausschuss des Senats hat Fed-Chef erneut vor der hohen Teuerung gewarnt. Der Inflationsdruck sei größer als noch bei der FED-Sitzung Anfang Februar und deshalb die Notenbank bereit, das Zinserhöhungstempo falls nötig zu erhöhen. An den Märkten kommen solche Aussagen natürlich nicht gut an.

