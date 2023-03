Boston (www.fondscheck.de) - Die europäische ETF-Branche verzeichnete im Februar 2023 Nettozuflüsse in Höhe von 10 Mrd. USD, hauptsächlich angetrieben durch Aktien, die 7,6 Mrd. USD an Nettoneugeldern anzogen, so Markus Weis, Deutschlandchef SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Die Mittelzuflüsse bei Aktien ETFs seien von Schwellenländer-ETFs und Europa-ETFs angeführt worden, die im vergangenen Monat 5,0 Mrd. USD bzw. 2,3 Mrd. USD eingesammelt hätten. Globale Aktien ETFs hätten sich ebenfalls starker Nettozuflüsse erfreut und 1,6 Mrd. USD eingenommen. Dagegen hätten sich Anleger weiterhin von US-Aktien ETFs abgewandt, die 2,6 Mrd. USD verloren hätten. ...

