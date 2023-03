Wien (www.fondscheck.de) - Wie übereinstimmend mehrere britische Medien berichten, stellt die Fondsgesellschaft Vanguard ihren Financial-Planning-Service in Großbritannien ein, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe das erst im April 2021 gestartete Angebot nicht genug Kunden gewinnen können. Der Asset-Management-Riese sei mit Kampfpreisen in das Geschäft mit Altersvorsorge-Plänen eingestiegen. Kunden hätten für eine Jahresgebühr in Höhe von 0,79 Prozent Investments abschließen können und auch eine Finanzberatung erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...