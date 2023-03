Sixt setzt Zeichen und hebt die Dividende deutlich an. Mit cleverer Marketing-Strategie, mit voller Fahrt in die Zukunft und die Expansionsstrategie.Drei Jahre nach dem offiziellen Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland hat der Mietwagen-Anbieter Sixt (DE0007231326) die Folgen der Pandemie langsam, aber sicher hinter sich lassen können und befindet sich wieder auf Wachstumskurs. Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 konnte der Umsatz um 34 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf insgesamt 3,1 Milliarden Euro gesteigert werden.Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...