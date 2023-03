Nagarro plant einen Wechsel des Abschlussprüfers der Konzern-Gruppe. Der Aufsichtsrat wolle das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren für einen Wechsel für 2024 einleiten, so das Unternehmen am Dienstag. In einem ersten Schritt wolle man im Jahr 2023 die Wirtschaftsprüfung bzw. die konsolidierungsfähigen Prüfungen mehrerer rechtlicher Einheiten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...