Für die Aktie von Rivian geht es am Dienstag kräftig bergab auf ein neues Allzeittief. Grund für den Kursrutsch ist eine erneute Geldbeschaffungsmaßnahme des E-Mobility-Newcomers. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, will man sich 1,3 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Wandelanleihen beschaffen.Die Anleihen haben eine Laufzeit bis März 2029 und können in Form von Bargeld, Aktien oder einer Mischung aus beidem zurückgezahlt werden. Weitere Details wie etwa der Zinssatz der Anleihen ...

