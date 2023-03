ABO Wind Gründer und Vorstand Matthias Bockholt plant mittelfristig einen Wechsel in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Sein Vorstandsmandat läuft aus: Den Ende Juli auslaufenden Vorstandsvertrag werde Bockholt nicht verlängern, kündigt das Unternehmen am Dienstag an. "Mit dem Ausscheiden von Matthias Bockholt verkleinert sich der Vorstand zunächst ...

