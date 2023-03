Köln (ots) -Wie definieren wir in unserer Gesellschaft Stärke? Wer missbraucht sie? Wer zeigt sie wirklich? Zum Weltfrauentag am 8. März möchte der Fashion und Footwear Retailer ONYGO (https://www.onygo.com/de/c/weltfrauentag) gemeinsam mit Diana zur Löwen die selbst noch heute oft von klassischen Geschlechterrollen geprägten Definitionen von Schwäche und Stärke nicht nur in Frage stellen, sondern auch erneuern - und im Angesicht der immer noch harten Realitäten die Stärke, Widerstandskraft und Lebensfreude aller Frauen feiern.Echte Veränderung startet mit Bewusstmachung und Diskussion:Das schwache Geschlecht, huh?!Die Kampagne zum diesjährigen Weltfrauentag macht auf die Missstände aufmerksam - mit einem Spot bildet ONYGO in einem sorgfältig kuratierten Zusammenschnitt von authentischem Content aus der ONYGO Community das Leben moderner Frauen ab. Selbstbewusst, optimistisch, entschlossen. Begleitet werden die Sequenzen von einer Sprecherin aus dem Off, die aktuelle Statistiken aus dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Gewalt aufzählt und damit in Kontext setzt. Die harten Fakten: Jede dritte Frau wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von Gewalt. Zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung. Jede vierte wird gestalkt."Frauen sind immer noch häufig Opfer von sexualisierter Gewalt und doch werden ihre Ängste nicht ausreichend ernstgenommen. Man muss sehr stark sein, um diesen Zustand nicht nur auszuhalten, sondern ihm mit Lebensfreude zu trotzen", so Diana zur Löwen. Als Unternehmerin und Investorin setzt die 27-Jährige sich aktiv für Gleichberechtigung und mentale Gesundheit ein; als Content Creatorin setzt sie wichtige Impulse in den Bereichen Finanzen, Karriere und Achtsamkeit, mit denen sie ihre Follower:innen bestärkt.Diana zur Löwen ist bereits zum zweiten Mal Teil einer ONYGO Kampagne zum Weltfrauentag - durch das gewachsene gemeinsame Engagement haben sie in der Vergangenheit auch über den 8. März hinaus etwas bewegen und Frauen bestärken können."Nur wenn wir nicht die Augen vor der Realität verschließen, sondern diesen Tag, diese Kampagne nutzen, um Frauen zu feiern und auf Missstände aufmerksam zu machen, können wir Veränderung bewirken", so Astrid Heinze, General Managerin von ONYGO. "Nur wenn wir Frauen wirklich sehen, können wir sie ermutigen.""Das Thema der ONYGO Kampagne zum diesjährigen Weltfrauentag liegt mir persönlich am Herzen, weil ich zu viele Geschichten über Missstände aus meinem eigenen Umfeld kenne", so Diana zur Löwen. "Wir Frauen sollten uns unserer Stärke bewusst werden und sie feiern. Dazu ermutigt die Kampagne."Die ONYGO Aktion zum WeltfrauentagNeben dem Werbespot unterstützt ONYGO Frauen, die extrem viel Stärke zeigen mussten: Dieses Jahr spendet die Marke, die sich bereits in den vergangenen Jahren stark für Frauenrechte einsetzte, neue Kleidung an unterschiedliche Frauenhäuser über Deutschland verteilt und ruft auch die eigene Community zum Support auf. Weil neben monetären Spenden gerade auch neuwertige Kleidung in Frauenhäusern benötigt wird, stellt ONYGO Sammelboxen in den eigenen Stores auf, in der Kundinnen Kleidungsstücke abgeben und damit Frauen direkt unterstützen können.Am 7. und 8. März haben Männer im ONYGO Store in der Kölner Schildergasse außerdem die Möglichkeit, unter ärztlicher Betreuung einen Periodenkrampfsimulator zu testen - und dabei die Schmerzen zu empfinden, die Frauen während ihrer Periode haben. Das schwache Geschlecht, huh?!Der Fashion und Footwear Retailer setzt sich neben der geplanten Kampagne auch ganzjährig für Female Empowerment ein: Mit dem kürzlich gelaunchten, fortlaufenden Projekt ONYGO XX werden weibliche Gründerinnen nicht nur mit ONYGO zusammen und deren Produkte auf die Verkaufsflächen gebracht, sondern es connectet sie auch mit dem gesamten Netzwerk und Know-how der Brand. Auch hier liegt der Fokus auf einer gemeinsamen Vision von mehr Sichtbarkeit und Zugang.ÜBER ONYGOCommunity. Style. Culture.ONYGO sieht sich nicht nur als Fashion und Footwear Retailer, sondern auch als Plattform für Female Empowerment. Die deutsche Firma will Frauen über ihre diverse und kuratierte Auswahl an Sneakern, Schuhen und Apparel hinaus inspirieren, bestätigen und miteinander verbinden. Brands wie Nike, adidas, Dr. Martens, Vans, Puma, Calvin Klein und Levi's bis hin zur ONYGO Eigenmarke sind dabei die Tools, die es ermöglichen, dem eigenen Stil und jeder Facette authentisch Ausdruck zu verleihen. Außerdem sind es Projekte wie ONYGO XX, mit denen female founded Brands unterstützt, vernetzt und gefördert werden, die die Verkörperung von Female Empowerment weiter stärken. Shoppen ist bei ONYGO sowohl online auf onygo.com mit Versand nach Deutschland und Österreich möglich wie auch in den 27 Stores deutschlandweit.Pressekontakt:HOUSE of PUBLIC RELATIONSStephanie Bong | Stephanie Taranuonygo.pr@ge-bong-t.comWeiteres Bildmaterial auf AnfrageOriginal-Content von: ONYGO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153803/5458107