Nach Litauen wird die Bundeswehr bald noch mehr Soldaten entsenden müssen als bisher - wenngleich es auch eher keine komplette Brigade sein wird, die die dortige Regierung sich wünscht. Das Land zwischen Kaliningrad und Belarus hat eine Armee von lediglich knapp 20.000 Mann. Im Falle einer russischen Aggression würde es überrollt. Deutschland ist deshalb heute für Litauen das, was die USA für Deutschland waren und sind: eine Schutzmacht. Beim Material wird die Ampel-Koalition ebenfalls nachlegen müssen - was wiederum Geld kostet.



Der Begriff "Führungsrolle" erregt hierzulande noch vielfach Kritik. Was die Kritiker dabei übersehen: Deutschland hat sie, und zwar allein wegen seiner Größe und Wirtschaftskraft. Füllen wir diese Rolle nicht aus, hat das Folgen.



