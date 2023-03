Taipeh, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, hat endlich sein mit Spannung erwartetes AORUS Gaming-Laptop-Sortiment mit den Modellen AORUS 17X, AORUS 15X (https://bit.ly/423uLZl), AORUS 17 und AORUS 15 (https://bit.ly/3IU7cJp). auf den Markt gebracht. Diese Premium-Laptops wurden für leistungsforderndes Gaming vollständig neu gestaltet. Sie bieten modernste Technologien und optimierte Portabilität für ein unschlagbares Spielerlebnis unterwegs.AORUS 17X und AORUS 15X sind die Vorzeigemodelle mit maximaler Leistung. Diese leistungsstarken Gaming-Maschinen verfügen über eine Intel® -CPU mit 24 Kernen der 13. Generation und die GPU NVIDIA GeForce® RTX 4090 mit einem TGP von 175 W, was zu einer spürbaren Verbesserung der Gaming-Leistung von bis zu 86 % gegenüber der vorherigen Generation führt und sicherstellt, dass selbst die anspruchsvollsten Spiele reibungslos und ohne Verzögerung laufen. AORUS 17 und AORUS 15 sind äußerst tragbare Gaming-Laptops, die mit Chips der nächsten Generation aufgerüstet wurden, mit Intel® Core 13. Generation i7 H-Prozessoren und der GPU NVIDIA GeForce® RTX 4070 mit einem TGP von 140 W.Auch die Kühlkapazität wurde mit dem WINDFORCE Infinity-Kühlsystem aufgerüstet, das über eine große Dampfkammer und bis zu vier Kühlventilatoren verfügt, für einen maximalen TDP von 230 W beim AORUS 17X und 160 W beim AORUS 17. Dieses fortschrittliche Kühlsystem gewährleistet nicht nur eine effiziente und leise Kühlung, sondern macht die Laptops außerdem kompakter und tragbarer - ideal für Spieler, die ständig unterwegs sind.Das AORUS-Sortiment bietet 17,3- und 15,6-Zoll-Displays mit einer idealen QHD-Auflösung und einer maximalen Aktualisierungsrate von 240 Hz für immersive Bilder und flüssige Framerates. Die Displays verfügen über präzise und lebendige Farben, dank der 100 %-Abdeckung des Farbraums DCI-P3 für den AORUS 17X und den AORUS 15. Die Laptops verfügen über einen eleganten und modernen Look, mit einem stylischen RGB-Lichtbalken und geometrischen Mustern, die eine Erfolgshaltung ausstrahlen, was sie zu einer charaktervollen Ergänzung für jedes Gaming-Setup macht.Wenn Sie bereit sind, Ihr Gaming-Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben, ist es an der Zeit, sich einen AORUS 2023 Gaming-Laptop zuzulegen - ab sofort im Handel erhältlich. Mit ihrer verbesserten Leistung, ihrem stylischen Design und ihren umfangreichen Funktionen sind diese Laptops die ultimative Gaming-Maschinen für alle, die sich nichts weniger als das Beste verlangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/AORUS_laptop_deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008494/Bring_Your_A_Game__GIGABYTE_AORUS_2023_Gaming_Laptops_Now_Available_ID_8a4ad2cae074.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fur-spitzenleistung-konzipiert-gigabyte-aorus-gaming-laptops-2023-sind-ab-sofort-erhaltlich-301764421.htmlPressekontakt:Jessica Yu,jessica.yu@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081947/100903939