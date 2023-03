Anzeige / Werbung

Ciena Corp Aktienanalyse: Gute Zahlen des Netzwerk-Spezialisten - Gewinner in der Boombranche 5G?

Ciena Corporation ist ein international tätiges Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Hanover im Anne Arundel County und mehr als 5.000 Mitarbeitern. Es wurde bereits im Jahr 1992 gegründet und hat sich zur Aufgabe gestellt, optische Übertragungstechnik für Daten, insbesondere für den Internet-Zugang, zu konzipieren und zu produzieren.

Ciena (als Kurzform) gilt als technologischer Vorreiter für einen kostengünstigen Internetzugang, ob in Unternehmen oder privaten Haushalten. Dieser Rolle wird das Unternehmen gerecht und hat in seiner mehr als 20jährigen Firmengeschichte eine Vielzahl an weiteren Unternehmen übernommen sowie erfolgreich integriert.

Bis heute wurde das Spektrum von Ciena auf Lösungen für Zugangsnetze, Packet Switching, Datentransport und -switching, Netzüberwachung sowie Netzdienstleistungen erweitert.

Als festes Mitglied im S&P 500 ist das Unternehmen vor allem amerikanischen Investoren bekannt, aber zählt über die internationalen Kunden aus der Telekommunikationsbranche auch viele Anleger:innen aus Deutschland zu seinen Aktionären. Dieses Wachstumssegment ist vor allem mit der 5G Technologie wieder in den Fokus gerückt. Aus diesem Grund war man auf die Aussagen zum Vorjahr und den Ausblick im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am Montag sehr gespannt.

Auf Basis der jüngsten Quartalszahlen lässt sich für das aktuelle Fiskaljahr ein weiteres Wachstum unterstellen. Die Margen bleiben mit 43,2 Prozent deutlich im zweistelligen Bereich und liegen damit nur wenige Punkte unter dem Vorjahreswert. Dies hat der Aktienkurs im Vorfeld der Daten bereits eingepreist und im Anschluss an die Zahlen selbst keine starke Reaktion gezeigt. Die Umsätze sind in den letzten 10 Jahren fast jährlich gestiegen, die Gewinndynamik nimmt allerdings ab.

Im direkten Vergleich mit den Konkurrenten Cisco oder Motorola hat sich der Aktienkurs jedoch weniger gut entwickelt. Dies dürfte nach Ansicht der Analysten auf mittelfristige Sicht aber eine Chance darstellen. Die Mehrheit der Ratings sieht eine Kaufen-Empfehlung vor.Wir blicken mit dem Freestoxx-Tool auf die Aktienkursentwicklung und zeigen spannende Szenarien auf.

