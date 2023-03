DJ Siemens Mobility investiert 220 Mio USD in Zug-Werk in North Carolina

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Mobility investiert 220 Millionen US-Dollar in eine neue Fertigungsanlage für Züge in North Carolina. Der größte Schienenfahrzeughersteller der USA erweitert damit seine Fertigungskapazitäten und reagiert auf die wachsende Nachfrage beim Personenschienenverkehr im Land, wie die Siemens Mobility, Inc. mitteilte. Die Produktion soll 2024 beginnen und die Fabrik werde von Anfang an klimaneutral sein und einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen von Siemens Mobility leisten.

Bis 2028 sollen mehr als 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit werde das Werk in Lexington einer der größten Arbeitgeber vor Ort sein. Siemens Mobility erhält den Angaben zufolge vom Bundesstaat North Carolina einen Investitionszuschuss für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Während der Zuschuss-Laufzeit von 12 Jahren werde die Anlage einen geschätzten Beitrag zum Wirtschaftswachstum des Bundesstaats in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar leisten.

March 07, 2023 12:28 ET (17:28 GMT)

