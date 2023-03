(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.03.2023 - Biotechwerte zeigten sich im deutschen Handel uneinheitlich. Papiere von Evotec und Qiagen konnten leicht zulegen. An der Wall Street geht es nach Aussagen von Fed-Chef Powell abwärts. Der DAX korrigierte am Dienstag um 0,6 Prozent auf 15.559 Punkte, belastet von Vonovia, Henkel und Zalando. Auf der anderen Seite standen Siemens Healthineers, Covestro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...