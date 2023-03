ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Das Volumen liege bei bis zu 750 Millionen Euro, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend in Essen mit. Auf Basis eines Kursniveaus von 71,58 Euro je Aktie entspreche dies rund 6,8 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe will Brenntag im März beginnen und über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten abschließen.

Am Aktienmarkt kam dies gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um zwei Prozent zu. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits über ein entsprechendes Programm berichtet. An diesem Mittwoch veröffentlicht Brenntag den Geschäftsbericht für 2022./jha/he