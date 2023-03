Berlin und Woburn, Mass., 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von Schrift und -Technologie Monotype und das Online-Design- und Publishing-Tool für die Erstellung visueller Inhalte kooperieren: Ab April stehen Kreativen weltweit über Canva mehr als 1.100 kuratierte Schriftarten für ihre Arbeit zur Verfügung.Die Partnerschaft (https://www.monotype.com/de/unternehmen/press-release/monotypekooperation-canva) stellt den rund 110 Millionen monatlichen Nutzern und Nutzerinnen der Plattform - Unternehmen, Designern, unabhängigen Kreativen sowie Einzelpersonen - qualitativ hochwertige und ikonische Schriften zur Verfügung. Die von Monotype Executive Creative Director Charles Nix kuratierte Auswahl umfasst Klassiker wie Sabon® und Helvetica® aber auch neue Standards wie Gotham und Recoleta. Auch Schriften wie Cotoris, Snell Roundhand und Grand Cru, die Emotionen hervorrufen, Anlässe feiern und mit ihren Entwürfen Geschichten erzählen, stehen zur Auswahl. Darüber hinaus sind Hunderte von Designs für globale Schriften wie Arabisch, Devanagari, Thai, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch verfügbar. Mit diesem Angebot haben alle Anwender und Anwenderinnen die Möglichkeit, ihre Designs mithilfe der emotionalen Qualität von Schrift kreativ zu verstärken.Mike Matteo, SVP Global Channels and Alliances bei Monotype: "Design durchdringt nach wie vor alle Aspekte unseres Lebens. Und je mehr Menschen digital, gedruckt und anderswo gestalten, desto mehr schätzen sie die Macht der Typografie, die ihnen hilft, sich auf neue Weise auszudrücken. Unsere Partnerschaft mit Canva bringt hochwertige Schriften in die Hände von mehr als 100 Millionen Menschen und wird Milliarden von Designs beeinflussen. Sie vereint das Beste aus Kreativität und Technologie - und bringt die Kraft der Schrift in die Welt."Jared Ben, Content Partnerships Lead bei Canva: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Monotype, um der globalen Design-Community von Canva eine kuratierte Auswahl ihrer Schriftbibliothek zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten daran, dass die besten Inhalte auf Canva zugänglich sind. Und diese Partnerschaft mit Monotype, die weltweit den Standard für Schriftdesign gesetzt haben, unterstreicht unser Engagement, den Nutzern die hochwertigsten Design-Tools und -Ressourcen zur Verfügung zu stellen."Die kuratierte Schriftbibliothek wird im Laufe der nächsten Monate vollständig auf der Canva-Plattform zur Verfügung stehen. Um das Wissen über Typografie für alle Canva-Nutzer und Nutzerinnen zu erweitern, umfasst die Partnerschaft der beiden Unternehmen auch gemeinsame Inhalte und Schulungen, um allen Menschen weltweit die Möglichkeit zu geben, Inhalte zu gestalten und zu veröffentlichen.Über Canva: Canva ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, die es jedem ermöglichen soll, zu gestalten, indem sie den Designprozess vereinfacht. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche können Nutzer ohne technisches Fachwissen Social-Media-Posts, Präsentationen, Poster, Videos, Logos und mehr erstellen. Canva ist die Heimat einer globalen Design-Community, die sich über mehr als 190 verschiedene Länder erstreckt und in der jede Sekunde mehr als 200 Designs erstellt werden.Über Monotype: Monotype bietet Design, Technologien und Fachkenntnisse, um authentische und eindrucksvolle Markenauftritte zu entwickeln, mit denen Kunden gerne interagieren, egal wann und wo sie der Marke begegnen. Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann in bestimmten anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Weitere Informationen unter https://www.monotype.com/de/. Folgen Sie Monotype auf Twitter (https://twitter.com/Monotype), Instagram (https://www.instagram.com/bymonotype/)und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/monotype/).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017822/MonoType_x_Canva_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1741762/Monotype__Logo.jpgWenn Sie keine Presseinformationen mehr von uns erhalten möchten, können Sie sich über diesen Link (mailto:tanja@koschadepr.de;'subject=Abmeldung%20Presseverteiler) abmelden.View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monotype-und-canva-schlieWen-partnerschaft-301764885.htmlPressekontakt:KOSCHADE PR,Tel. +49 (0)89 55 06 68 50,tanja@koschadepr.de,www.koschadepr.deOriginal-Content von: Monotype, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161390/5458120