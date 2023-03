Bei Volkswagen steht mal wieder ein größerer Rückruf an und wieder einmal sind dafür mögliche Probleme mit Airbags verantwortlich. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Konzern bereits. Betroffen sind mehr als 270.000 Autos, in denen Teile des japanischen Zulieferers Takata verbaut wurden.Es ist nicht das erste Mal, dass Airbags zu einem Rückruf bei Volkswagen (DE0007664039) führen. Bereits im Jahr 2017 gab es so etwas in China zu beobachten, damals allerdings in einem noch sehr viel größeren Ausmaß. Rund 4,9 Millionen ...

