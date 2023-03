HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Smartphone- und Elektronik-Hersteller verstärkt seine Bemühungen im Halbleitersegment und investiert mit Kingsoft in einen Fonds zur Unterstützung der chinesischen Halbleiterindustrie. Xiaomi-Gründer und Multi-Milliardär Lei Jun führt einen neuen Fonds an, der in...

Den vollständigen Artikel lesen ...