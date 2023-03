Die Angst vor schneller steigenden Zinsen setzte den US-Börsen weiter zu. at die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte nach vier Gewinntagen in Folge um 1,64 Prozent auf 32.884,69 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,47 Prozent auf 3988,89 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,06 Prozent auf 12 172,61 Punkte nach unten.Die Aussicht auf ein entschiedeneres Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation ...

