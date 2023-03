DJ MÄRKTE USA/Zinssorgen drücken Aktienkurse tief ins Rote

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kräftigen Verlusten hat sich die Wall Street am Dienstag präsentiert. Gedrückt wurden die Kurse von Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats, die als falkenhaft gelesen wurden. Der Dow-Jones-Index verlor 1,7 Prozent auf 32.856 Punkte. Der S&P-500 fiel um 1,5 Prozent und der Nasdaq-Composite verlor 1,2 Prozent. Den 672 (Montag: 1.105) Kursgewinnern standen dabei 2.395 (1.953) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 75 (97) Titel.

Powell hatte seine Bereitschaft zu stärkeren Leitzinsanhebungen angedeutet. Im Redetext für Powells halbjährliche Anhörung hieß es: "Die jüngsten Konjunkturdaten sind besser ausgefallen als erwartet, was darauf hindeutet, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher ausfallen wird als bisher angenommen." Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt sei, wäre die Fed bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu beschleunigen.

Dollar profitiert von Powell

Der Dollar profitierte von den Aussagen Powells. Die Kerninflation sei langsamer gesunken als erwartet, sagte der Fed-Präsident, sein Haus sei von der Erfüllung des Preisstabilitätsmandats noch weit entfernt. Mit dem Dollar-Index ging es um 1,2 Prozent nach oben.

Die Ölpreise gerieten mit den Äußerungen Powells unter Druck. Eine Zinspolitik, die schärfer ausfällt als bislang erwartet, könnte die Wirtschaft abwürgen und die Nachfrage nach Öl bremsen, befürchteten Marktteilnehmer. Die Sorten WTI und Brent verloren bis zu 3,8 Prozent.

Am Anleihemarkt reagierten vor allem die Kurzläufer auf die Powell-Aussagen. Die Zweijahresrendite legte um knapp 12 Basispunkte zu auf 5,01 Prozent. Die Zehnjahresrendite gewann lediglich einen Basispunkt auf 3,97 Prozent. Teilnehmer gingen derweil davon aus, dass sich die weiteren Bewegungen vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag in Grenzen halten werden.

Thredup haussieren nach Zahlenausweis

Für die Aktien von Thredup ging es um 51 Prozent nach oben. Der Betreiber einer Handelsplattform für gebrauchte Kleidung hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich angekündigt, das für 2023 avisierte Umsatzziel zu erreichen.

WW International (ehemals Weight Watchers) warnte zwar vor schwächeren Umsätzen für das erste Quartal und teilte mit, dass die Zahl der Anmeldungen in diesem Jahr bisher rückläufig sei. Zuvor hatte das Wall Street Journal aber berichtet, dass das Unternehmen die Telemedizin-Plattform Sequence für 106 Millionen Dollar kaufe, um Zugang zum Markt für Medikamente wie Ozempic und Wegovy zu erhalten, die Diabetes und Fettleibigkeit bekämpfen. Die Aktie kletterte um 79 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.856,46 -1,7% -574,98 -0,9% S&P-500 3.986,37 -1,5% -62,05 +3,8% Nasdaq-Comp. 11.530,33 -1,2% -145,40 +10,2% Nasdaq-100 12.152,17 -1,2% -150,31 +11,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,01 +11,8 4,90 59,5 5 Jahre 4,32 +6,7 4,25 31,9 7 Jahre 4,18 +3,4 4,14 20,7 10 Jahre 3,97 +1,2 3,96 9,5 30 Jahre 3,88 -1,7 3,90 -8,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:35 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0552 -1,2% 1,0683 1,0679 -1,4% EUR/JPY 144,72 -0,3% 145,23 145,15 +3,1% EUR/CHF 0,9939 -0,1% 0,9936 0,9955 +0,4% EUR/GBP 0,8920 +0,4% 0,8873 0,8876 +0,8% USD/JPY 137,15 +0,9% 135,95 135,91 +4,6% GBP/USD 1,1830 -1,7% 1,2039 1,2032 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,9946 +0,6% 6,9433 6,9412 +1,0% Bitcoin BTC/USD 22.068,93 -1,6% 22.433,84 22.579,54 +33,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,38 80,46 -3,8% -3,08 -3,9% Brent/ICE 83,18 86,18 -3,5% -3,00 -2,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,65 42,15 +3,6% +1,50 -43,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,66 1.848,10 -1,8% -33,45 -0,5% Silber (Spot) 20,08 21,03 -4,5% -0,94 -16,2% Platin (Spot) 934,83 977,00 -4,3% -42,18 -12,5% Kupfer-Future 3,98 4,10 -2,9% -0,12 +4,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

