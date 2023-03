Die Börse erholte sich zu Wochenbeginn weiter und manch einer spricht schon von einer Bärenfalle, die in der vergangenen Woche zugeschlagen habe. Ob daraus nicht noch eine Bullenfalle wird, bleibt noch abzuwarten. Zumindest für den Moment ist die Stimmung wieder deutlich besser, was sich aber längst nicht bei jeder Aktie bemerkbar gemacht hat.Verluste musste am Montag unter anderem Tesla (US88160R1014) hinnehmen, wo es um 1,4 Prozent auf nur noch 183,16 Euro in die Tiefe ging. Von der 200-Euro-Marke können die Aktionäre da wohl weiterhin nur ...

