München (ots) -Düsseldorf schießt sich den Frust der verpassten, direkten Viertelfinal-Teilnahme von der Seele: 5:0 gegen Frankfurt, das sich zu viele Strafzeiten leistete. Die Löwen müssen am Freitag (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) mehr zeigen, um die DEG in das 3. Spiel der 1. Playoff-Runde zu zwingen. "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir können einiges aus dem Spiel lernen", lautet die knappe Analyse von Frankfurts Carter Rowney. Düsseldorfs Alex Barta hat sich vor den Playoffs von seinem Umfeld zur richtigen Zeit den Kopf waschen lassen. "Jetzt kommt die wichtige Zeit. Ich habe auch in meinem Umfeld einiges einstecken müssen. Da haben mir die Menschen die Meinung gegeigt. Die haben gesagt, dass es jetzt losgeht und ich nicht so weitermachen soll. Vielen Dank dafür", erläutert Barta, der zudem sein 1. Tor seit Wochen erzielte. Bremerhaven gewinnt ebenfalls den Auftakt in die Playoffs: 3:1 gegen Nürnberg. Jan Urbas trifft dreifach, zeigt eine Top-Leistung, ist aber nicht ganz zufrieden. "Es ist immer schön, wenn man 3 Tore schießt, aber wir haben noch genug Raum für Verbesserung. Wir müssen 60 Minuten gut spielen. Im 2. Drittel waren wir nicht da. Das müssen wir besser machen", mahnt Urbas vor dem 2. Spiel am Freitag (live ab 19.15 Uhr) in Nürnberg. Ice Tiger-Trainer Tom Rowe glaubt an die eigene Heimstärke. "Es ist eine kurze Serie, jetzt müssen sie zu uns nach Nürnberg. Wir werden am Freitag alles geben", so Rowe, der mit dem Auftritt seiner Nürnberger zuftieden war.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen plus Clips der 1. Playoffrunde - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit Spiel 2 der 1. Playoffrunde. Live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport. Gespielt wird zunächst in einer Best of 3-Serie. MagentaSport zeigt auch in diesem Jahr alle Playoff-Spiele der Deutschen Eishockey Liga live. Pünktlich zu den Playoffs ist außerdem ab 9. März die Doku "Moritz Müller - Nichts geschenkt. Alles verdient" zu sehen.Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers 3:1 - Stand: 1:0Nachdem die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag in der Hauptrunde der DEL noch siegreich waren, startet jetzt Bremerhaven mit einem Sieg in die Serie. Matchwinner ist Jan Urbas, der mit 3 Treffern die Pinguins im Alleingang zum Sieg schießt. Am Freitag können die Bremerhavener den Viertelfinaleinzug perfekt machen.Jan Urbas, Matchwinner Bremerhaven: "Es ist immer schön, wenn man 3 Tore schießt, aber wir haben noch genug Raum für Verbesserung. Wir müssen 60 Minuten gut spielen. Im 2. Drittel waren wir nicht da. Das müssen wir besser machen. Trotzdem freuen wir uns über den Sieg, aber er bedeutet noch nichts."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Sll5WjZzN1J4NWpBcC9RZXE4SXZoZz09Tom Rowe, Trainer Nürnberg: "Ihr Powerplay ist sehr gefährlich. Es war ein gutes Playoff-Spiel. Es ist zwar eine kurze Serie, aber jetzt müssen sie zu uns nach Nürnberg. Ich denke, wir haben gut gespielt. Wir werden am Freitag alles geben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDlscm5ZaTlCSVFXU1VaWC9UaWJOdz09Maxi Franzreb, Bremerhaven: "In den Playoffs musst du alles auf das Eis bringen. Im 2. Drittel sind wir langsam aus der Kabine gekommen. Ich konnte der Mannschaft aber helfen. Wir haben uns dann zusammengerissen und am Ende verdient gewonnen. Die Verteidigung gewinnt dir am Ende die Meisterschaft und das haben wir gut gemacht."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TjJYS3NacE84amhaK2xJWjA2a3RZdz09Düsseldorfer EG - Löwen Frankfurt 5:0 - Stand: 1:0Düsseldorf startet schwungvoll in die 1. Runde der Playoffs und schlägt Frankfurt deutlich. Im 2. Drittel erzielte die DEG binnen fünf Minuten drei Tore und zog den Löwen den Stecker. Ein gelungener Auftakt, Frankfurt muss am Freitag ausgleichen, sonst sind die Playoffs schon vorbei.Carter Rowney, Frankfurt: "Sie haben hart gespielt und wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir können einiges aus dem Spiel lernen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cTlxemx6ZWdUS0FOZHBkUlowem9ZQT09Alex Barta, Torschütze DEG: "Es ist schön, dass ich nach langer Zeit wieder getroffen habe. Das tut mir gut. Das ist ein guter Start in die Playoffs. So kann es weitergehen. Jetzt kommt die wichtige Zeit. Ich habe auch in meinem Umfeld einiges einstecken müssen. Da haben mir die Menschen die Meinung gegeigt. Die haben gesagt, dass es jetzt losgeht und ich nicht so weitermachen soll. Vielen Dank dafür."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=STNlOHpVNUlwTjRxS1hPcmZabmgrZz09Die PENNY-DEL live bei MagentaSport:1. Playoff-Runde 2 (Best of 3-Serie)Freitag, 10. Märzab:18.45 Uhr: Löwen Frankfurt - Düsseldorfer EGab: 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven1. Playoff-Runde 3 (optional)Sonntag, 12. Märzab 13.45 Uhr und 15 UhrSpieltage Viertelfinale 1 - 4 (Best of 7-Serie)14./15. März, 17. März, 19. März, 21./22. MärzSpieltage Viertelfinale 5 - 7 (optional)24. März, 26. März, 28./29. MärzSpieltage Halbfinale 1 - 4 (Best of 7-Serie)31.März, 2. April, 4. April, 6. AprilSpieltage Halbfinale 5 - 7 (optional)8. April, 10. April, 12. AprilSpieltage Finale 1 - 414. April, 16. April, 18. April, 21. AprilSpieltage Finale 5 - 7 (optional)23. April, 25. April, 27. AprilPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5458147