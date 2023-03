Bank-Aktien haben sich in den vergangenen Monaten gut geschlagen - die Zinswende tat vielen Instituten gut. Inzwischen heben auch immer mehr Analysten den Daumen für Geldhäuser. Doch was, wenn Währungen, wie der Euro oder der Dollar, an Einfluss verlieren? Wir beleuchten geheime Trends, die von asiatischen Notenbanken ausgehen und die zumindest dafürsprechen, nicht alle Mittel in klassische Währungen zu investieren.

