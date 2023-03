Hsinchu, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), ein taiwanesischer Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastischem Polyurethan), wird seine erste Ausstellung auf der KIMES 2023 in Korea haben. Zu den Highlights der Ausstellung gehören TPU-Pellets mit Strahlenschutzmitteln aus 50 % Wolfram (W50) bzw. 40 % Bariumsulfat (B40). Die Medical & Hospital Equipment Show findet vom 23. bis 26. März in Seoul statt.ICP DAS - BMP wird drei Serien hochstabiler medizinischer TPU-Granulate vorstellen, nämlich Alithane (ALP-Serie), Durathane (ALC-Serie) und Arothane (ARP-Serie). Alle TPU-Granulate werden zu 100 % in Taiwan hergestellt und haben den USP Class VI Test und/oder den ISO 10993 Biokompatibilitätstest bestanden.Um sich vom Compoundierungsprozess abzuheben, entwickelte ICP DAS - BMP ein einzigartiges einstufiges Polymerisationsverfahren zur Herstellung von TPU-Granulaten, die Farbmasterbatch und röntgendichte Füllstoffe enthalten, um die Leistungseigenschaften unserer Materialien für verschiedene medizinische Anwendungen zu verbessern, darunter medizinische Katheter, Krebsbehandlungsgeräte und Führungsdrahtbeschichtungen.Außerdem führen wir für jede produzierte Charge gründliche Qualitätskontrollen durch, um die Konsistenz unserer medizinischen TPU-Granulate von Charge zu Charge zu gewährleisten und die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, d. h. mechanische und physikalische Eigenschaften und Verarbeitbarkeit.Ein Expertenteam, strenge Tests, überlegene Eigenschaften, kürzere Lieferzeiten - all dies hat das Vertrauen der Hersteller weltweit verdient. Wir erwarten in diesem Jahr einen Anstieg unserer TPU-Verkäufe in China, Indien, Europa und den USA und sind in der Lage, uns in diesem Bereich weltweit abzuheben.Kommen Sie und treffen Sie unsere Fachleute in Halle D, Stand DL130, vom 23. bis 26. März auf dem COEX-Ausstellungsgelände.Informationen zu ICP DAS - BMPIn Anbetracht der weltweit steigenden Nachfrage nach TPU durch die medizinische Industrie hat ICP DAS 2018 einen neuen Geschäftsbereich ICP DAS - BMP gegründet, um TPU in medizinischer Qualität zu entwickeln und zu produzieren. Zur Gewährleistung der Produktsicherheit und Qualität haben wir die ISO 13485 Zertifizierung für die Herstellung von unserem TPU erhalten.ICP DAS - BMP verfügt über eigene Labors für die Polymerisation, die Analyse physikalischer und chemischer Eigenschaften, mechanische Prüfungen und Zytotoxizitätstests. Darüber hinaus sind die von uns hergestellten TPUs nach USP Class VI und ISO 10993 zertifiziert: ISO 10993-4 für Hämokompatibilitätstests, ISO 10993-5 für Zytotoxizitätstests, ISO 10993-10 für Reizungs- und Hautsensibilisierungstests, ISO 10993-11 für systemische Toxizitätstests und ISO 10993-23 für Reizungstests. Unsere Produktserien entsprechen auch der REACH- und RoHS-Richtlinie.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: https://bmp.icpdas.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2017313/ICP_DAS___BMP_to_partake_in_KIMES_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1934616/icpdas_bmp_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/icp-das--bmp-zeigt-den-besuchern-der-kimes-2023-in-seoul-korea-medizinische-hochwirksame-tpu-granulate-301764731.htmlPressekontakt:sales_bmp@icpdas.com.Original-Content von: ICP DAS Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083083/100903946