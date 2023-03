Die US-Notenbank nimmt ihren Optimismus zurück. Vor dem Kongress keine Spur mehr von Disinflation, sondern vor allem Warnungen von Jerome Powell. Geberit verzeichnete am Jahresende deutlichen Gegenwind. Der Umsatz sank spürbar und zog das operative Ergebnis tiefer. Crowdstrike wächst weiter mit hohen Raten. Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr wird bei bis zu 3 Mrd. US-Dollar gesehen.Der asiatische Aktienhandel folgt am Mittwochmorgen den Kursverlusten in New York. Abgesehen vom Nikkei 225 Index, der bei 28.434 Punkten 0,44 % höher schloss, gaben alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...