Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Trade Republic Bank GmbH: ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG: FRAUEN INVESTIEREN AUCH IN KRISENZEITEN ERFOLGREICHER ALS MÄNNER



08.03.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG: FRAUEN INVESTIEREN AUCH IN KRISENZEITEN ERFOLGREICHER ALS MÄNNER 2022 erhöhten Frauen ihre monatlichen Sparraten für ETF-Sparpläne um ca. 17%. Das Volumen der jährlichen Sparplanausführungen stieg um 28%.

Frauen steigern im Krisenjahr den ETF-Anteil in ihren Portfolios auf durchschnittlich 48%.

Frauen schneiden in nahezu allen analysierten Bereichen besser ab und überzeugen mit Risikomanagement. Berlin, 08. März 2023. Pünktlich zum internationalen Frauentag gewährt Trade Republic, Europas größte Sparplattform, einen Einblick in das Sparverhalten von Frauen in Deutschland. Trotz des herausfordernden Marktumfelds mit hoher Inflation und Rezessionssorgen haben Frauen 2022 ihre Sparraten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, sie verhielten sich risikobewusster und investierten breiter gestreut als Männer.

"Anhand unserer Daten können wir klar erkennen, dass Frauen auch in herausfordernden Zeiten, die von steigenden Zinsen und Rezessionssorgen geprägt sind, nicht nur konsequent weiter sparen, sondern ihre Sparaktivitäten noch weiter ausbauen", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Insbesondere haben sie ihren Anteil an ETFs deutlich erhöht und setzen auf eine langfristige Wertsteigerung ihrer Ersparnisse. Es zeigt sich, dass Frauen noch viel selbstbewusster am Kapitalmarkt agieren könnten. Es braucht in erster Linie Interesse an den eigenen Finanzen, gesunden Menschenverstand und Risikobewusstsein, um erfolgreich Vermögen aufzubauen. All das bringen Frauen auf sehr natürliche Weise mit, wenn sie sich entscheiden, ihr Geld selbst in die Hand zu nehmen."



Für den internationalen Frauentag hat Trade Republic die Daten seiner deutschen Kundinnen und Kunden aus den Jahren 2021 und 2022 analysiert und dabei einen Fokus auf die Veränderungen des Sparverhaltens von Frauen während der herausfordernden Marktphase im Jahr 2022 gelegt. Während der S&P 500 das Jahr 2021 mit einer positiven Performance von ca. 27% abschloss, brach er im darauffolgenden Jahr um knapp 19% ein und forderte von Sparern starke Nerven und Durchhaltevermögen. Das Interessante dabei: Frauen haben hier in nahezu allen analysierten Bereichen besser abgeschnitten als Männer und überzeugten mit einem besseren Risikomanagement.



Hatten Frauen 2021 im Schnitt noch einen ETF-Anteil von 38% in ihren Portfolios, steigerten sie diesen im folgenden Jahr um zehn Prozentpunkte auf 48%. Männer hingegen steigerten ihren ETF-Anteil von 29% (2021) auf 36,5% im Jahr 2022. Besonders die Gruppe der 26 bis 35-jährigen Frauen hatte mit 55% den höchsten Anteil an ETFs in ihren Portfolios. Die restlichen Prozentpunkte verteilen sich bei beiden Gruppen auf die Kategorien nicht-investiertes Geldguthaben, Aktien, Cryptos und Derivate.



Frauen erhöhten auch ihre monatlichen Sparraten für ETF-Sparpläne um rund 17% (Männer: 15%). Bei der Anzahl der jährlichen Sparplanausführungen stieg 2022 der Wert von Frauen sogar um 28% (Männer: 24%) im Vorjahresvergleich. Frauen haben also im Zuge der fallenden Märkte stärker auf ETFs gesetzt als Männer und haben ihre Portfolios dadurch noch breiter gestreut. In diesem Zusammenhang war der Core MSCI World USD Acc (WKN: A0RPWH) der beliebteste Sparplan bei Frauen im Handelsuniversum von Trade Republic in Deutschland.



Mit Blick auf die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts wird klar, dass besonders Frauen im Alter Gefahr laufen, nicht mehr genug Geld zum Leben zu haben. Laut Prognosen sind in Deutschland 16,5% der Frauen und 15,1% der Männer armutsgefährdet. Trade Republic hat die Mission, allen Menschen mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern.



WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER: Website I FAQ I Facebook I Instagram I Twitter

FÜR WEITERE FRAGEN, MELDEN SIE SICH BEI UNS: Bettina Fries

presse@traderepublic.com

ÜBER TRADE REPUBLIC Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit über einer Million Kunden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App, um ihr Vermögen aufzubauen und zu managen. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteile von Aktien und ETFs sowie Derivate und Kryptowährungen. Trade Republic ist ein Technologieunternehmen, das von der Bundesbank und der BaFin überwacht wird. Europas größte Sparplattform hat bisher von VC-Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers', Sequoia und TCV Wachstumskapital erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.