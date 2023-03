Hallbergmoos (ots) -Am Weltfrauentag (8. März) wird seit mehr als 100 Jahren der Fokus auf Frauenrechte und die Gleichberechtigung der Geschlechter gelenkt. Dies nimmt Avon in diesem Jahr zum Anlass, um den "Global Progress for Women Report"* zu veröffentlichen. Beleuchtet werden darin die Erfahrungen bezüglich Gleichberechtigung, Wahlfreiheit und Finanzen von mehr als 7.000 Frauen aus insgesamt sieben Ländern. Trotz globalem Empowerment von Frauen hebt der Bericht noch immer zahlreiche Ungleichheiten hervor, die Frauen schlussendlich davon abhalten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Angela Cretu, CEO von Avon, weiß: "Hierbei stoßen Frauen immer noch auf Hindernisse. Das gilt es. endlich zu ändern. Denn sind Frauen gestärkt und engagiert, profitiert schließlich die gesamte Gesellschaft."Hindernisse für unternehmerische InitiativeBei der Befragung gaben 77 % der Frauen an, dass sie mehr Geld verdienen möchten, sei es in ihrem jetzigen Job oder auch anderweitig. Gleichzeitig glaubten 35 %, dass Männer leichter ein eigenes Unternehmen gründen könnten. Laut Angaben des Weltwirtschaftsforums wächst das weibliche Unternehmertum zwar, dennoch sind Männer in Sachen Geschäftseigentum Frauen immer noch überlegen. Die häufigsten Hindernisse, die befragte Frauen bei der Existenzgründung haben, sind neben finanziellen Sorgen (61 %) auch Versagungsängste (44 %), mangelndes Marktwissen (34 %) sowie fehlendes Selbstvertrauen (33 %). Hinzu kommt die Übernahme der Kinderbetreuung, die sich für 34 % der Frauen sogar bereits negativ auf ihren beruflichen Aufstieg ausgewirkt hat.Erforderliche FortschritteDie Daten des Weltwirtschaftsforums zeigen, dass sich die geschlechtsspezifische Kluft bei der Gleichberechtigung in den letzten Jahren zwar verringert, die Lücke schließt sich jedoch viel zu langsam. Geht es in diesem Tempo weiter, wird es noch 132 Jahre dauern, bis die volle Parität erreicht ist. Während messbare strukturelle Fortschritte erzielt wurden, ergibt Avons Forschung, dass die gelebten Erfahrungen von Frauen zeigen, dass es noch viel zu tun gibt. Mehr als fünf von sechs Befragten (86 %) glauben, dass Vorurteile Frauen gegenüber ein Hindernis für die Chancengleichheit darstellen. Zusätzlich hat die aktuelle Krise rund um Energie- und Lebenshaltungskosten dazu beigetragen, dass die Fortschritte in Richtung Geschlechterparität ins Stocken geraten sind.Daran möchte Avon etwas ändern: Seit über 135 Jahren ist die Förderung positiver Veränderungen für Frauen fest in Avons Geschäft verankert: "Jedes Mal, wenn Sie einen Lippenstift kaufen, helfen Sie, eine Unternehmerin zu unterstützen. Die Beseitigung der Hindernisse für die wirtschaftliche Teilhabe, mit denen Frauen konfrontiert sind, ist von entscheidender Bedeutung, um den Fortschritt von Frauen voranzutreiben. Am Internationalen Frauentag gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um Licht ins Dunkel zu bringen und das Gespräch zu eröffnen", so Angela Cretu weiter. Auch Avon Deutschland leistet einen wertvollen Beitrag und spendet in diesem Jahr 30.000 Euro an mamazone e. V. als gemeinnützige Organisation, die sich rund um das Thema Brustkrebs engagiert und für das Thema sensibilisiert.* Die Forschung wurde durchgeführt von Censuswide mit 7.145 Frauen in Großbritannien, Italien, Rumänien, Polen, den Philippinen, der Türkei und Südafrika zwischen dem 18.01.2023 und 23.01.2023.Über AvonWir bei Avon sehen Schönheit in all ihren Facetten. Avon ist ein Unternehmen, das Menschen verbindet und die Kraft der Schönheit nutzt, um das Leben zum Besseren zu verändern. Millionen unabhängiger Beauty-Berater*innen auf der ganzen Welt verkaufen legendäre Avon Marken über ihre sozialen Netzwerke und bauen ihr eigenes Beauty Business auf Voll- oder Teilzeitbasis auf. Avon steht für die Gleichstellung der Geschlechter. Wir glauben daran, dass es wichtig ist, auf die Bedürfnisse von Frauen zu hören, über wichtige Themen zu sprechen und positive Veränderungen herbeizuführen. Wir haben gemeinsam mit der Avon Foundation über 1,1 Milliarden US-Dollar gespendet, mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Brustkrebs. Avon gehört zur Unternehmensgruppe Natura & Co. Erfahren Sie mehr unter www.avonworldwide.com.Pressekontakt:ROUGE Public RelationsCarolin Johncarolin.john@rouge-pr.deOriginal-Content von: Avon Cosmetics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72515/5458189