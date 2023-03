Massiver Uran-Boom: Bohrprogramm liefert hochgradige Uranmineralisierung - Aktie massiv unterbewertet!

Anzeige / Werbung

Nordamerikas lange ruhender Uranmarkt erholt sich endlich aufgrund des starken Rückenwinds, der den Atomsektor wiederbelebt. Das Unternehmen Basin Uranium (WKN: A3C6BE) könnte von dieser Entwicklung massiv profitieren und hat gerade mit zwei starken News die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Unter hohen Umsätzen ist der Aktienkurs die letzten Tage deutlich angezogen.

Die World Nuclear Association prognostiziert ein Wachstum der Kernenergie um +55% bis 2040. Pro-Atom-Katalysatoren umfassen einen wachsenden Energiebedarf, Klimaziele und wichtige politische Veränderungen der Regierungen zugunsten fortschrittlicher Kernreaktoren.

Kanada ist ein Land, das reich an Uranvorkommen ist und auf eine lange Geschichte der Exploration, des Abbaus und der Erzeugung von Kernenergie zurückblicken kann.

Bis 2019 wurde in Kanada mehr Uran abgebaut als in jedem anderen Land - 539.773 tU, etwa ein Fünftel der weltweiten Gesamtmenge. 2020 wurde Kanada schließlich von Kasachstan und Usbekistan überholt.

Mit bekannten Uranressourcen von 606.600 Tonnen U 3O8 (514.400 tU) sowie zahlreichen laufenden Explorationen spielt Kanada eine bedeutende Rolle bei der Deckung des zukünftigen weltweiten Bedarfs.

Die damalige Produktion stammte hauptsächlich aus den Minen von Cameco. Der McArthur River Mine (seit 2018 ausgesetzt, aber im Prozess der Wieder-inbetriebnahme) und Cigar Lake in der nördlichen Provinz Saskatchewan, die die größten und hochwertigsten der Welt sind. Dies war bereits das dritte Mal in 16 Monaten, dass Cigar Lake schließen musste.

Die größten Minen der Welt dürften der Nachfrage bald nicht mehr gerecht werden können, so dass der Uran-Nachschub immer knapper werden wird.

Mit Basin Uranium WKN: A3C6BE - ISIN: CA07012B1067, einem Unternehmen, das im Athabasca-Becken neue Vorkommen erschließt, können Sie jetzt vom neuen Uran-Boom überproportional profitieren.

Das Unternehmen gab gestern bedeutende Mineralisierungen aus seinem Phase-2-Bohrprogramm bekannt:

Basin Uranium durchschneidet weiterhin anomale Uranmineralisierung bei Mann Lake

Das Phase-2-Programm von Basin Uranium (WKN: A3C6BE) umfasste Diamantbohrungen über 2.776 Meter in vier Bohrlöchern. Das erste Bohrloch MN22-006 wurde verkeilt und auf 572 Metern (MN22-006A) neu gestartet, um als Folgebohrloch zu MN22-002 zu dienen, das während Phase 1 gebohrt wurde und eine aussichtsreiche Uranmineralisierung beherbergte. Die folgenden beiden Bohrlöcher MN22-007 und MN22-008 zielten auf den südöstlichen Teil des Konzessionsgebiets ab, der zuvor nicht getestet worden war.

Mann-Lake-Bohrplan Quelle: Pressemitteilung

Diese südöstliche Zone wurde gebohrt, um einen stark interpretierten Kellerleiter zu testen, der sich auf einem magnetischen Tief und an der Grenze einer Schwerkraft-Low-Anomalie befand, die als Kellerverwerfungsstruktur interpretiert wird.

Höhepunkte des Phase-2-Bohrprogrammes

Die Bohrungen durchschnitten weiterhin bemerkenswerte Pfadfinderelemente ( B, Co, Cu, Ni und Pb) , was eine Vektorisierung in Richtung Uranmineralisierung ermöglicht, da sie typischerweise mit einer Mineralisierung im Athabasca-Becken-Disformitätsstil in Verbindung gebracht wird.



N22-0007 durchteufte die Diskordanz auf 671,8 Metern und lieferte anomale Bor- (Drav) und Uranmineralisierung bei und über der Diskordanz. Dravite ist ein borreiches Tonmineral, das häufig in Verbindung mit einer Uranmineralisierung gefunden wird und als wichtiger Wegbereiter bei der Uranexploration gilt. Bemerkenswerte Abschnitte umfassen 1.060 ppm B von 669,3 bis 669,8 Metern (0,5 Meter), 931 ppm B von 668,8 bis 669,3 Metern (0,5 Meter) und 614 ppm Bor (B) von 668,8 bis 671,8 Metern (2,5 Meter) in Verbindung mit 41 ppm U3O8 von 671,8 bis 672,3 Metern (0,5 Meter).



der Diskordanz von Bohrloch MN22-007 wurde eine bedeutende polymetallische Mineralisierung durchschnitten, einschließlich 884 ppm Cu aus 679,2 bis 679,7 Metern (0,5 Meter) und 158 ppm Zn aus 676,0 bis 683,75 Metern (17,75 Meter) .

signifikante Bormineralisierung wurde auch in Bohrloch MN22-008 gefunden, dass die Diskordanz bei 649,02 Metern durchteufte und 386 ppm B von 646,02 bis 648,52 Metern (2,5 Meter) ergab.

Die Proben wurden zur geochemischen Analyse an SRC Geoanalytical Laboratories, Saskatoon, für die folgenden Analysen geschickt: ICP-MS1 (Sandstein) und ICP-MS2 (Basement), die sowohl Teil- als auch Total-aufschlussmethoden sowie eine zusätzliche Boranalyse umfassen. Die Analyse über dem Limit wurde unter Verwendung des U3O8-Gesamtaufschlusses bei U >1.000 ppm durchgeführt.

Klicken Sie hier um detaillierte Informationen zum Bohrprogramm zu erhalten.

Vor kurzem meldete Basin Uranium (WKN: A3C6BE), dass es sich die Option für den Erwerb des fortgeschrittenen Chord-Projekts von Cowboy Exploration in South Dakota gesichert hat!

Neues Projekt könnte Rallye-Alarm auslösen!

Neue Projekte steigern in der Regel den Wert der Unternehmen welche sie erwerben. Bei Basin Uranium (WKN: A3C6BE) hat der Markt die Übernahme noch gar nicht in die Bewertung eingepreist.

Das Management von Basin Uranium (WKN: A3C6BE) plant, das Genehmigungsverfahren für Chord so schnell wie möglich einzuleiten und anschließend zu explorieren! Das Chord-Projekt wurde schon früher umfangreich untersucht, daherliegt bereits eine historische Ressource von insgesamt 2,4 Millionen Pfund U308 sowie eine potenzielle Ressource von 1,4 Millionen Pfund U308 vor.

Historische Ressource von Chord Quelle: Pressemitteilung

Das Chord-Projekt besteht aus 147 zusammenhängenden Bergbau-Claims und liegt geografisch nur etwa 5 km südwestlich des Erschließungsprojekts Dewey-Burdock von enCore Energy, dessen erste Produktion für das Jahr 2025 geplant ist.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die Akquisition und überragende Uranmineralisierungen dürften die Aktie schon bald in ganz andere Kursregionen katapultieren!

Die Welt ist im Energierausch und Atomenergie ist der Treiber. Steigende Uranpreise sind vorprogrammiert, und die Aktie von Basin Uranium (WKN: A3C6BE), mit ihrer mickrigen Marktkapitalisierung von nur 3,5 Mio.EUR ist ein echtes Schnäppchen, hierlauert ein potenzieller Vervielfacher!

Zum Vergleich: Der Projekt-Nachbar bei Mann Lake, Denison Mines, selbst ein Junior und Zwerg im Vergleich zu Cameco oder Orano (ehemals AREVA), wird mit 1,3 Mrd. CA$ bewertet.

Bei dieser Bewertung müsste die Aktie von Basin Uranium (WKN: A3C6BE) um das 371-fache steigen, was Anlegern eine Rendite von + 37042% ermöglichen würde.

Wenn Basin Uranium (WKN: A3C6BE) weiterhin ähnlich aussagekräftige Bohrergebnisse vorlegt könnte eine Kursexplosion bevorstehen, bei der risikobereite Anleger ihren Einsatz von heute an vervielfachen könnten.

