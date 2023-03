Nach der gestrigen Rede von Jerome Powell befürchten Anleger höhere Zinsen als bislang erwartet. Den Märkten versetzte das einen Dämpfer. Doch wie geht es am Mittwoch für den DAX weiter? Zudem stehen die Zahlen von Adidas, Continental, Brenntag und Symrise im Fokus. Neu angefachte Zinssorgen dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt erneut belasten. Am Mittwoch wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...